На Киевщине произошел смертельный пожар: погибли двое детей и их отец

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.

Во время пожара в частном доме на Киевщине погибли трое человек: двое детей и их отец.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«14 января в ГСЧС поступила информация, что в с. Погреба Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли трое людей, из них 2 детей (2015 и 2016 годов рождения. Пожар самоликвидировался. Огнем уничтожен матрас», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.

Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались, добавили в главке.