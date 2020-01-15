На Киевщине произошел смертельный пожар: погибли двое детей и их отец
08:47, 15 января 2020Происшествия
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По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.
В результате пожара погибли трое человек / фото kv.dsns.gov.ua
Во время пожара в частном доме на Киевщине погибли трое человек: двое детей и их отец.
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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«14 января в ГСЧС поступила информация, что в с. Погреба Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли трое людей, из них 2 детей (2015 и 2016 годов рождения. Пожар самоликвидировался. Огнем уничтожен матрас», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.
Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались, добавили в главке.
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