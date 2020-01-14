В центре Одессы на пешехода упал карниз из здания

Кусок карниза рассек женщине голову, пострадавшая потеряла сознание и получила сотрясение.

Сегодня в центре Одессы в результате падения из здания части карниза травмирована женщина.

Об этом в социальных сетях сообщила родственница потерпевшей Екатерина Агафонова-Доброер.

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По ее словам, ЧП произошло в историческом центре - на ул. Успенской, 10.

«Идя по улице, моя сестра услышала шум и начала отбегать от здания, но отвалившийся кусок карниза, отбившись от балкона, упал ей на голову. Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову», - сообщила она.

Скорую помощь вызвал сотрудник расположено рядом офиса.

Медики констатировали травму мягких тканей, сотрясение головного мозга.

По данным пользователя, о произошедшем сотрудники скорой помощи сообщили в полицию. Женщина также отмечает, что инцидент произошел на многолюдной улице, где часто гуляют маленькие дети.

В региональном главке Нацполиции произошедшее пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в Киевском районе Одессы задержали полуголого мужчину, который угрожал прохожим ножницами.