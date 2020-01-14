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В Одессе полуголый мужчина угрожал прохожим ножницами

14:00, 14 января 2020
Общество
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Мужчину госпитализировали медики / Pixabay

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня днем инспекторы получили вызов о правонарушении на улице Академика Королева.

Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина ведет себя агрессивно, угрожает прохожим ножницами и пытается ими нанести себе вред.

Прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили мужчину, который был в джинсах и кроссовках, а верхняя часть тела – обнажена.

Как отмечается, патрульные попытались установить с ним контакт, но он отреагировал агрессивно и попытался напасть на полицейских.

«Поэтому пришлось его задержать, и надеть наручники», - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, после задержания злоумышленник просил отпустить его, так как, по его словам, он – «охотник за привидениями».

На место прибыли врачи, которые госпитализировали мужчину.

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