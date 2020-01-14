Иран отправит "черные ящики" с украинского самолета на экспертизу во Францию

Французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе

Иран решил отправить «черные ящики» со сбитого украинского самолета «МАУ» на экспертизу во Францию.

Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает IRNA.

"Принято решение отправить "черные ящики" во Францию, чтобы прояснить все вопросы", - заявил он.

Кроме того, французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

В первые часы после трагедии посольство Украины в Иране называло возможной причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ аварию двигателя самолета.

Также отмечалось, что «версия теракта исключается». Впоследствии эта информация была изменена. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», - заявили тогда в дипломатическом учреждении.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.