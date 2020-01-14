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Иран отправит "черные ящики" с украинского самолета на экспертизу во Францию

12:14, 14 января 2020
Происшествия
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"Черный ящик" сбитого в Иране Boeing 737 / REUTERS

Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает IRNA.

"Принято решение отправить "черные ящики" во Францию, чтобы прояснить все вопросы", - заявил он.

Кроме того, французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

В первые часы после трагедии посольство Украины в Иране называло возможной причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ аварию двигателя самолета.

Также отмечалось, что «версия теракта исключается». Впоследствии эта информация была изменена. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», - заявили тогда в дипломатическом учреждении.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.

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