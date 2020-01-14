Прорыв трубы возле Ocean Plaza: СМИ сообщают о новом обвале (фото, видео)

Около 23.00 13 января на этом месте еще не было никаких повреждений. То есть, провал произошел в промежутке между 23.00 и 07.00 утра. Из ямы шел пар.

Утром 14 января в Киеве на улице Антоновича во время проведения работ по ликвидации прорыва теплосети на проезжей части произошел обвал: провалился асфальт, из-за чего перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Со стороны входа в «Ашан» ночью провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне.

Отмечается, что около 23.00 13 января на этом месте еще не было никаких повреждений. То есть, провал произошел в промежутке между 23.00 и 07.00 утра. Из ямы шел пар.

Кроме того, в двух соседних кафе при неизвестных обстоятельствах разбились витрины.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ "Ocean Plaza". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".

По последней информации спасателей, во время инцидента в больницы с ожогами были госпитализированы 7 человек.

Утром 14 января в КГГА заявили, что изучают вопрос выплаты компенсации всем пострадавшим.