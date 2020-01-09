В Кировоградской области расстреляли семью (фото)

Тела мужчины и женщины нашли во дворе возле частного дома.

В городе Светловодск Кировоградской области совершено двойное убийство.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Кировоградской области.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 8 января.

Читайте такжеЖестокое убийство двух девушек в Киеве: двум задержанным сообщили о подозрении«Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19:00 от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам – мужчине и женщине в возрасте 36 и 40 лет», – рассказали правоохранители.

От полученных ранений они погибли на месте. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению убийств. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На Facebook-странице «Громадський рух Стаття п'ять» сообщается, что они оба погибли от огнестрельных ранений, их тела обнаружили во дворе возле частного дома, в котором они проживали.

Ранее УНИАН сообщал, как 4 января в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева обнаружили тела двух девушек.