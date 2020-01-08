Появились первые фото с места крушения украинского самолета в Тегеране

На борту самолета находилось около 180 пассажиров. Рейс летел в Киев.

В сети появилось фотографии с места падения самолета в Тегеране. Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.

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