Появились первые фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
06:46, 08 января 2020Происшествия
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На борту самолета находилось около 180 пассажиров. Рейс летел в Киев.
фото из сети
В сети появилось фотографии с места падения самолета в Тегеране.
Фото из сети
фото Mash
фото Mash
Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране.
"Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.
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