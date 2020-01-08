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Появились первые фото с места крушения украинского самолета в Тегеране

06:46, 08 января 2020
Происшествия
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фото из сети
Фото из сети
фото Mash
фото Mash

Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране.

"Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении. 

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Новость в сюжете: Крушение украинского Boeing в Иране
Теги: #авиакастрофа#Иран#Боинг 737