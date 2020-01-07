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В Одессе фейерверк запустили в толпу (видео)

22:58, 07 января 2020
Происшествия
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В результате происшествия никто не пострадал / скриншот из видео

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Видео инцидента попало в сеть накануне.

Инцидент произошел на Театральной площади, где собрались сотни людей.

На кадрах видно, как фейерверк начал беспорядочно взрываться в толпе. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области новогодней ночью два человека получили травмы во время запуска фейерверков.

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Теги: #Одессапогода в Одессе