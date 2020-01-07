В Одессе фейерверк запустили в толпу (видео)
22:58, 07 января 2020Происшествия
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Инцидент произошел на Театральной площади, где собрались сотни людей.
В результате происшествия никто не пострадал / скриншот из видео
В новогоднюю ночь в Одессе в жителей и гостей города случайно запустили фейерверк.
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Видео инцидента попало в сеть накануне.
Инцидент произошел на Театральной площади, где собрались сотни людей.
На кадрах видно, как фейерверк начал беспорядочно взрываться в толпе. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, в Житомирской области новогодней ночью два человека получили травмы во время запуска фейерверков.
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