В Одессе фейерверк запустили в толпу (видео)

Инцидент произошел на Театральной площади, где собрались сотни людей.

В новогоднюю ночь в Одессе в жителей и гостей города случайно запустили фейерверк.

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Видео инцидента попало в сеть накануне.

Инцидент произошел на Театральной площади, где собрались сотни людей.

На кадрах видно, как фейерверк начал беспорядочно взрываться в толпе. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области новогодней ночью два человека получили травмы во время запуска фейерверков.