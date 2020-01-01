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Новогодняя ночь на Житомирщине: есть пострадавшие от запуска фейерверков

13:24, 01 января 2020
Общество
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У одного из пострадавших - перелом черепа / фото УНИАН

Читайте такжеБезопасный Новый год: спасатели напомнили, как правильно обращаться с пиротехникойКак сообщили корреспонденту УНИАН в управлении ГСЧС в Житомирской области 1 января в реанимационное отделение Житомирской областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализировали 40-летнего жителя с. Николаевка Емильчинского района.

«Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, и он резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Как стало известно УНИАН из информированных источников в правоохранительных органах, сегодня ночью в 0:50 во время запуска фейерверка в центре Житомира на улице Восточной еще один 36-летнего мужчина травмировался из-за запуска фейерверка. Сейчас он также находится в Житомирской областной больнице в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Во время празднования Нового года житомирянин заглянул в фейерверк, который не сработал, и тот взорвался.

Обоим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Ранее УНИАН сообщал, как патрульные отчитались о работе в новогоднюю ночь.

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Теги: #новости Украины#Житомирпогода в Житомире