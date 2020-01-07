В полиции сообщили детали смертельного пожара в Одесской области

Пожар произошел на территории недостроенного общежития для военных в строительном вагончике.

В полиции Одесской области рассказали детали пожара в поселке Черноморское, который унес жизни трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции.

Как отмечается в сообщении, возгорание произошло около шести утра в строительном вагончике недостроенного общежития для военных. О пожаре правоохранителям сообщили спасатели.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Уже установлены личности всех погибших - это рабочие, которые работали на месте происшествия.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Как сообщал УНИАН, из-за пожара в Одесской области 7 января погибли трое людей.