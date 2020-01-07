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В Одесской области в пожаре в строительном вагончике погибли три человека

10:36, 07 января 2020
Происшествия
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Три человека сгорели в строительном вагончике / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что пожар возник около 6 часов утра, на его ликвидацию понадобилось почти 40 минут.

В результате возгорания уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 кв. м.

На месте пожара спасатели обнаружили тела трех погибших.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области в результате пожара в дачном доме в селе Раковка погибли три человека.

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