В Одесской области в пожаре в строительном вагончике погибли три человека

Тела трех погибших обнаружили спасатели после ликвидации возгорания.

В ночь на 7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик. В результате пожара погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что пожар возник около 6 часов утра, на его ликвидацию понадобилось почти 40 минут.

В результате возгорания уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 кв. м.

На месте пожара спасатели обнаружили тела трех погибших.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области в результате пожара в дачном доме в селе Раковка погибли три человека.