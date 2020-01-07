В Одесской области в пожаре в строительном вагончике погибли три человека
10:36, 07 января 2020Происшествия
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Тела трех погибших обнаружили спасатели после ликвидации возгорания.
Три человека сгорели в строительном вагончике / фото УНИАН
В ночь на 7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик. В результате пожара погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Отмечается, что пожар возник около 6 часов утра, на его ликвидацию понадобилось почти 40 минут.
В результате возгорания уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 кв. м.
На месте пожара спасатели обнаружили тела трех погибших.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области в результате пожара в дачном доме в селе Раковка погибли три человека.
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