Подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле сегодня доставят в Киев

Задержанным готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Задержанных по подозрению в жестоком убийстве двух девушек в Подольском районе Киева сегодня доставят из Одессы в столицу.

Об этом сообщается на странице прокуратуры города Киева в Facebook.

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«34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку, которых сегодня утром задержали на одесском вокзале по подозрению в убийстве двух девушек, планируют доставить в Киев для уведомления о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по пп.1, 6, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

Как уточнила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, задержанных планируют доставить в Киев уже сегодня.

Как сообщал УНИАН, 4 января тела двух девушек были обнаружены в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По данным портала «Информатор», убитыми являются 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об исчезновении девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Сегодня, 6 января, в Одессе полиция задержала мужчину и женщину по подозрению в убийстве двух девушек. Как сообщил источник в правоохранительных органах, столичная полиция объявила в розыск по подозрению в убийстве 34-летнего Сергея Ксёндзика и 19-летнюю Елизавету Бершацкую. Начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, отбыл срок за изнасилование.