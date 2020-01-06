Жестокое убийство девушек в Киеве: полиция подтвердила, что подозреваемые задержаны

Подозреваемых задержали на железнодорожном вокзале Одессы.

Полиция осуществляет следственные действия с мужчиной и женщиной, которых задержали по подозрению в жестком убийстве двух девушек на столичном Подоле.

Читайте такжеУбийство в Каховке: Рябошапка отправил своих прокуроров для расследованияОб этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в совершении убийства двух девушек, тела которых обнаружены в съемной квартире на ул. Кирилловской в Киеве, полиция обоснованно подозревает двух человек.

В понедельник, 6 января, мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале Одессы. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.

С подозреваемыми проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 января тела двух девушек были обнаружены в съемной квартире на праздники в Подольском районе Киева. По данным полиции, погибшими являются жительницы Киева 2000 и 2003 годов рождения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По данным портала «Информатор», убитым является 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. О пропаже девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Сегодня, 6 января, СМИ сообщили о задержании в Одессе подозреваемых в убийстве девушек.