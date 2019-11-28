За 2019 год правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за псевдоминирования

В полиции Киева отметили, что такое увеличение количества фейковых сообщений о заминировании в 2019 году происходило на фоне президентских и парламентских выборов.

За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за ложного сообщения о минировании — их 1552.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает «Радио Свобода».

Для сравнения за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году — 643, в 2016 — 939, в 2017 — 698, в 2018 — 741.

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В полиции Киева отметили, что такое увеличение количества фейковых сообщений о заминировании в 2019 году происходило на фоне президентских и парламентских выборов.

Всего с января 2014 года по октябрь 2019 года были зарегистрированы 5765 уголовных производств. 640 из них закрыли из-за ряда оснований, это в частности отсутствие правонарушения, преступления, вступление в силу закона, отменяющего уголовную ответственность за те или иные действия, наличие действующего приговора по тому же обвинению либо определение суда о прекращении дела по аналогичным обвинениям.

По данным прокуратуры, за шесть лет удалось обнаружить 589 человек, которые сообщали о ложном минировании. В целом в суды направили 701 производство.

Статья 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) предусматривает наказание в виде лишения свободы на 2-6 лет. Если преступление вызвало тяжкие последствия или совершено повторно, предусмотрено лишение свободы на 4-8 лет.