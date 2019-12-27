В полиции рассказали о попытке ограбления финучреждения в Луцке и состоянии пострадавшего от выстрела

Сотрудника учреждения, в которого стрелял злоумышленник, прооперировали.

В Луцке полиция открыла уголовное производство по факту разбойного нападения на финансовое учреждение Euro Post, в результате чего пострадал сотрудник заведения.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции Волынской области.

«Предварительно установлено, что злоумышленник с предметом, похожим на пистолет, зашел в учреждение и совершил выстрел. Один сотрудник заведения получил ранение. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи, угрозы жизни и здоровью потерпевшего нет», - говорится в сообщении.

По сведениям полиции, никаких материальных ценностей из учреждения похищено не было.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о разбое, объединенном с проникновением в помещение.

Отмечается, что злоумышленник с места происшествия скрылся. В области введена в действие специальная полицейская операция.

Как сообщила врач-терапевт приемного отделения Луцкой городской клинической больницы Ольга Косс, пострадавший сотрудник учреждения госпитализирован с огнестрельным ранением скуло-височной области. Ему уже сделали операцию, человек находится в сознании в состоянии средней тяжести.

По информации старшего врача Центральной диспетчерской Волынского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Аркадия Шворак, по словам потерпевшего, злоумышленник стрелял в него в его кабинете.

«Потерпевший утверждает, что не слышал выстрела, а почувствовал резкую боль в правой височной области. По его словам, злоумышленник требовал у пострадавшего открыть сейф. Однако деньги забрать не успел, ведь его напугал посетитель, который зашел в помещение финучреждения. В то время там также находилась сотрудница этого же учреждения, которая от стресса потеряла сознание», - отметил Шворак.