В Киеве средь бела дня женщине выстрелили в голову (видео)

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На столичном рынке "Виноградарь" 26 декабря неизвестные подъехали на машине и произвели выстрел в сторону женщины (около 60 лет).

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Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, женщина, в которую стреляли, стояла возле пункта обмена валют.

"Пуля попала женщине в голову. Пока известно, что стреляли из пистолета резиновыми пулями. На счастье, жива, забрали в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее на территории столичного Гидропарка в понедельник стреляли в киевлянина, в результате чего тот скончался.