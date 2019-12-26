В Кривом Роге мужчина избил копов в зале суда
11:52, 26 декабря 2019Происшествия
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В этот же день, 24 декабря подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения / фото УНИАН
В зале Криворожского райсуда мужчина напал на полицейских, когда те выводили его из помещения, выполняя постановление суда.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
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В этот же день, 24 декабря подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данному факту следователями были внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, а именно угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
Как сообщал УНИАН, в селе Росоша Винницкой области мужчина с бейсбольной битой напал на почтальона.
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