Пьяная пенсионерка на Mitsubishi протаранила маршрутку в Киеве, есть пострадавшие (видео)

При проверке водительницы на «Драггере» он показал 2,20 промилле, что превышает норму в 11 раз.

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, госпитализированы 6 человек.

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Как сообщает «Информатор», автомобиль Mitsubishi ASX сначала зацепил Renault на улице Сверстюка и начал уезжать. Сразу же за поворотом произошла еще одна авария – ASX протаранил маршрутку «Богдан».

Шестерых пассажиров автобуса госпитализировали. 67-летняя водительница Mitsubishi не пострадала, хотя ее автомобиль получил серьезные повреждения.

Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. При проверке водительницы на «Драггере» он показал 2,20 промилле, что превышает норму в 11 раз. Ее ее доставили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать наличие алкоголя в крови.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.