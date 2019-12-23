На Харьковщине в двух ДТП пострадали пять полицейских и двое гражданских

Все семеро пострадавших госпитализированы в больницы.

В воскресенье, 22 декабря, в Харькове и области произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием полицейских. В результате аварий пострадали пятеро сотрудников полиции и двое гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Отмечается, что в Харькове на ул. Клочковской в 2:30 произошла авария с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid.

Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавших доставили в больницу.

Еще одно ДТП возникло около 13:30 в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Там автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения три полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Валковскую районную больницу.

Как сообщал УНИАН, в Измаильском районе Одесской области в результате ДТП погиб экс-начальник Килийского отделения бывшей Государственной автомобильной инспекции Вячеслав Чебан.