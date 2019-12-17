Килограммы пластида, тротила, РПГ и винтовки: в Ривне нашли огромный арсенал оружия (фото)

Хранил оружие мужчина, которого подозревают в покушении на судью и поджоге автомобиля.

В Ривне полицейские изъяли у подозреваемого в покушении на судью и поджоге автомобиля 10 тыс. 200 единиц оружия и боеприпасов.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

Отмечается, что фигуранта обоснованно подозревают в покушении на судью, поджоге автомобиля и хранении оружия.

«В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ривненского городского суда, что имело место 25 февраля, полицейские задержали 45-летнего ривненчанина, который вчера, 16 декабря, в областном центре поджег автомобиль», - говорится в сообщении.

Следователи следственного управления, криминалисты, работники управления уголовного розыска, специалисты-взрывотехники ГУНП и эксперты Ривненского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в гаражном помещении кооператива, которым пользовался злоумышленник, провели санкционированный обыск.

По результатам следственных действий в гараже было изъято: 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов разных калибров.

Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых осуществлялись и планировались преступления.

Все изъятое в рамках уголовного производства, которое начато по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и взрывчатыми припасами), направится для проведения экспертизы.

По сведениям полиции, вчера, 16 декабря, задержанному за поджог автомобиля в Ривне следователи сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли патроны.

Проверяется его причастность к совершению других преступлений и устанавливается круг его вероятных сообщников.