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В Кропивницком ребенка чуть не задавила неуправляемая машина (видео)

19:19, 16 декабря 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, ребенок стоял у подъезда собственного дома, когда рядом стал парковаться водитель ВАЗовской пятерки. Сначала автомобиль въехал в иномарку, которая стояла рядом. А потом в стену дома, возле которой стоял мальчик. Тот чудом успел отскочить.

Полицейские виновника аварии разыскали и изъяли права. В каком состоянии он находился во время инцидента, пока неизвестно.

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Теги: #видео#автомобиль#Кропивницкийпогода в Кировограде