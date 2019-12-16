В Кропивницком ребенка чуть не задавила неуправляемая машина (видео)

Мальчик чудом успел отскочить от машины. У водителя уже изъяли права.

В Кропивницком ребенок едва не погиб под колесами неуправляемой машины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, ребенок стоял у подъезда собственного дома, когда рядом стал парковаться водитель ВАЗовской пятерки. Сначала автомобиль въехал в иномарку, которая стояла рядом. А потом в стену дома, возле которой стоял мальчик. Тот чудом успел отскочить.

Полицейские виновника аварии разыскали и изъяли права. В каком состоянии он находился во время инцидента, пока неизвестно.