В Кропивницком ребенка чуть не задавила неуправляемая машина (видео)
19:19, 16 декабря 2019Происшествия
153 0
Мальчик чудом успел отскочить от машины. У водителя уже изъяли права.
Школьник едва не стал жертвой неуправляемой машины в Кропивницкому
В Кропивницком ребенок едва не погиб под колесами неуправляемой машины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ машину депутата Одесского облсовета бросили коктейль Молотова
Как сообщается, ребенок стоял у подъезда собственного дома, когда рядом стал парковаться водитель ВАЗовской пятерки. Сначала автомобиль въехал в иномарку, которая стояла рядом. А потом в стену дома, возле которой стоял мальчик. Тот чудом успел отскочить.
Полицейские виновника аварии разыскали и изъяли права. В каком состоянии он находился во время инцидента, пока неизвестно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter