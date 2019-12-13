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"Так нех** снимать!" Школьницы устроили дебош в киевском ТЦ (видео)

13:51, 13 декабря 2019
Происшествия
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Девушек разнимала полиция / скриншот

В одном из торговых центров Киева группа девушек-подростков устроила «разборки». Когда их начали снимать на видео, девушки отреагировали бранью.

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Видео с инцидентом с участием девушек в сеть выложили на ресурсе «Police Control Ukraine».

«В Киеве подростки решили показать, какие они «крутые», - говорится в комментарии к видео.

Инцидент произошел на выходе из супермаркета «Сильпо» в ТЦ «Аркадия», который находится возле Индустриального моста.

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Теги: #Киевпогода в Киеве