"Так нех** снимать!" Школьницы устроили дебош в киевском ТЦ (видео)

Инцидент произошел на выходе из супермаркета "Сильпо" в ТЦ "Аркадия".

В одном из торговых центров Киева группа девушек-подростков устроила «разборки». Когда их начали снимать на видео, девушки отреагировали бранью.

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Видео с инцидентом с участием девушек в сеть выложили на ресурсе «Police Control Ukraine».

«В Киеве подростки решили показать, какие они «крутые», - говорится в комментарии к видео.

Инцидент произошел на выходе из супермаркета «Сильпо» в ТЦ «Аркадия», который находится возле Индустриального моста.