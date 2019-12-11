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Во Львове строительный кран раздавил автомобиль: пострадали двое людей (фото)

16:05, 11 декабря 2019
Происшествия
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В аварии пострадало двое людей / facebook.com/groups/varta1

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Известно, что авто столкнулось с краном. В ДТП пострадали двое людей – мужчина и женщина.

Сейчас устанавливаются причины аварии.

Ранее УНИАН сообщал, как на Тернопольщине женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса.

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Теги: #ДТП#аварияпогода во Львове