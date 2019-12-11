Во Львове строительный кран раздавил автомобиль: пострадали двое людей (фото)

Причины аварии устанавливаются.

В среду, 11 декабря, во Львове строительный кран разбил автомобиль.

Читайте такжеВо Львове пьяный СБУшник разъезжал на BMW: начато расследованиеОб этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

Известно, что авто столкнулось с краном. В ДТП пострадали двое людей – мужчина и женщина.

Сейчас устанавливаются причины аварии.

Ранее УНИАН сообщал, как на Тернопольщине женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса.