Во Львове строительный кран раздавил автомобиль: пострадали двое людей (фото)
16:05, 11 декабря 2019Происшествия
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Причины аварии устанавливаются.
В аварии пострадало двое людей / facebook.com/groups/varta1
В среду, 11 декабря, во Львове строительный кран разбил автомобиль.
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Известно, что авто столкнулось с краном. В ДТП пострадали двое людей – мужчина и женщина.
Сейчас устанавливаются причины аварии.
Ранее УНИАН сообщал, как на Тернопольщине женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса.
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