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"Похищенную" в Киеве девочку на самом деле повезли на занятия по плаванию

21:18, 10 декабря 2019
Происшествия
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В столичной полиции прокомментировали "похищение" ребенка / фото УНИАН

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Правоохранители выяснили, что водитель и охранник семьи забрали девочку из школы и отвезли в бассейн на занятия по плаванию. В данный момент  ребенок находится с охранником.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о похищении ребенка в центре Киева на Крещатике. Сообщалось, что возле школы №53 девочку 12 лет посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Позже в столичной полиции УНИАН сообщили, что информация о похищении не подтвердилась.

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Теги: #полиция#Киевпогода в Киеве