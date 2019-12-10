"Похищенную" в Киеве девочку на самом деле повезли на занятия по плаванию

Правоохранители выяснили, что ребенка забрали из школы охранник и водитель семьи.

В полиции Киева прокомментировали информацию о похищении ребенка на Крещатике в Киеве. Сообщение о похищении оказалось ложным.

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Правоохранители выяснили, что водитель и охранник семьи забрали девочку из школы и отвезли в бассейн на занятия по плаванию. В данный момент ребенок находится с охранником.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о похищении ребенка в центре Киева на Крещатике. Сообщалось, что возле школы №53 девочку 12 лет посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Позже в столичной полиции УНИАН сообщили, что информация о похищении не подтвердилась.