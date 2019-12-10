Шестерых погибших в пожаре в колледже Одессы еще не опознали

В настоящее время на месте трагедии открытого огня не наблюдается, продолжаются поисково-спасательные работы.

На сегодняшний день не идентифицированы тела шести человек, которые были обнаружены во время поисковых работ на месте пожара в одесском колледже.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Читайте такжеВ сгоревшем в Одессе колледже не было пожарной сигнализации – ГСЧС

«В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 6 человек не идентифицированы)»,- говорится в сообщении. В ГСЧС напоминают, что всего в результате пожара 12 человек погибли, 30 человек пострадали, в лечебных учреждениях остаются 9 человек.

По состоянию на утро 10 декабря на месте трагедии открытого огня не наблюдается, продолжаются поисково-спасательные работы и работы по подготовке к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составляет 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была найдена погибшая преподавательница Анна Бортюк, 6 декабря - еще две жертвы, в ночь на 7 декабря - один человек, в тот же вечер - еще двое и стало известно о том, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром нашли еще два тела, столько же - в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.