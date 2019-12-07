Опознаны три жертвы пожара в одесском колледже, обнаруженные под завалами – полиция
Официально опознаны две из четырех жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, обнаруженные под завалами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся в Одесской ОГА.
Как сообщил начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет, в настоящее время под завалами здания обнаружено 4 тела, двое из которых опознаны.
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По его словам, это Марина Коваль, работавшая в учреждении секретарем, а также преподаватель математики и информатики Анна Бортюк.
«Без вести пропавшими в настоящее время считаются 11 человек», - добавил начальник управления.
Он отметил, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, который начался сутки назад. Уточнены списки людей, находившихся в колледже. Установлено, что в момент пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.
Продолжаются допросы свидетелей. Проводится ряд экспертиз – судебно-медицинская, пожарно-техническая и пр., продолжается следствие.
В то же время издание Думская, ссылаясь на областных спасателей, сообщает о третьей опознанной жертве.
Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.
Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы. Сегодня ночью из-под завалов извлекли еще одно тело.
По данным ГСЧС, в результате пожара пострадал 31 человек, поиски еще 10 продолжаются.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.
6 декабря в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.
По состоянию на сегодняшнее утро на стационарном лечении остаются 11 пострадавших.