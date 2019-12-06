Смерть волонтера на Донбассе: полиция переквалифицировала производство

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

Полиция переквалифицировала уголовное производство об избиении в Бахмуте волонтера Артема Мирошниченко в связи с его смертью.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. "Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

"Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом", - рассказали правоохранители.

Как сообщалось, волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого напали 29 ноября, скончался в больнице после недели в коме.