СМИ рассказали душещипательную историю о погибшей при пожаре в колледже Одессы преподавательнице

Анна Бортюк много лет работала в этом колледже, преподавала информатику.

В Одессе из-под завалов сгоревшего колледжа достали тело преподавателя Анны Бортюк. Она считалась одной из 15 без вести пропавших.

Ее муж – пожарный – присутствовал во время поисков и наблюдал, как тело супруги доставали из-под обломков, пишет "Обозреватель".

У 44-летней преподавательницы колледжа экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса Анны Бортюк осталась семья – взрослые сын и дочь, пожилые родители и супруг.

Читайте такжеПожар в колледже Одессы полностью не потушен - поиски пропавших осложняются

Ее муж, Николай, работает в ГУ по чрезвычайным ситуациям Одесской области. Он много лет был спасателем, а в последнее время работает в управлении. "Но когда пожарные получили вызов из колледжа, то они позвонили Николаю и сказали, что едут тушить пожар туда, где работает его Аня. Конечно, он кинулся туда", – рассказывает один из знакомых семьи.

На звонки жена не отвечала. Дочь Александра постоянно набирала маму по телефону, минут 15-20 еще вызов шел, а потом связь оборвалась. Анна никогда не брала с собой телефон на пары, возможно, и в этот раз она оставила его в учительской.

Студенты рассказывали, что Анна Бортюк выводила детей из горящего здания, потом снова возвращалась туда и снова выводила. "Вероятно, потому что она сама мама двоих детей. А еще ее муж работал спасателем, она знала, что нужно делать. Он все время ей говорил: "Аня, если будет пожар, беги наверх. Когда конструкции будут рушиться, тебя хоть не завалит". Ее первой и нашли, потому что она была наверху. Ее тело не было обгоревшим, а лишь покрыто сажей, а из носа шла кровь. Она задохнулась", – говорит ее знакомая.

Анна Бортюк много лет работала в этом колледже, преподавала информатику. Знакомые говорят, что преподавание было ее любимым делом.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель.

В результате пожара пострадало более 30 человек, 22 из них по состоянию на 9.00 6 декабря находились в стационарах.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Сегодня в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.