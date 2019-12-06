Стало известно еще об одной студентке, которая могла находиться в одесском колледже во время пожара

Об исчезновении 18-летней девушки правоохранителям сообщили ее родственники.

В Одессе стало известно еще об одной студентке, которая могла находиться в колледже во время пожара.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация была озвучена во время заседания комиссии по ЧС в Одесской областной государственной администрации.

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Как сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ОГА Сергей Готко, сегодня утром ему поступила информация об исчезновении еще одной пропавшей. Это студентка колледжа, 2001 г. р.

«Таким образом, пропавшими без вести сейчас числятся 14 человек», - сказал Готко.

По его словам, по состоянию на утро 6 декабря, вывезено 230 куб. м пожарного мусора, отходов и строительных конструкций.

Отмечается, что в работах участвует отряд, специалисты которого имеют навыки работы в экстремальных условиях, в частности, в поиске людей в руинах после землетрясений.

В свою очередь в региональном главке Нацполиции сообщили, что в правоохранительные органы обратились родственники 18-летней девушки.

По словам родных, последний раз они общались с ней по телефону еще 30 ноября.

«Полицейские устанавливают связи девушки и проверяют, могла ли она находиться в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на момент пожара», - сообщили в полиции.

Кроме нее, как уточнили в главке, продолжаются поиски еще 13 человек, связь с которыми сейчас утеряна

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14-15 человек числились пропавшими без вести. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.