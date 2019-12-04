Воспитывали ребенка: на Днепропетровщине супруги пытали сына раскаленной ложкой

У мальчика диагностировали термические ожоги пальцев рук I-II степеней.

В городе Синельниково, что на Днепропетровщине, отец и мачеха пытали 9-летнего сына раскаленной ложкой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

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По версии следствия, в мае 2019 года отец и мачеха 9-летнего мальчика, применяя физическое наказание в воспитательных целях и используя для этого раскаленную столовую ложку, нанесли ребенку термические ожоги пальцев рук I-II степеней.

Сейчас местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего гражданина и его супруги за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.127 УК Украины (пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли, физического и морального страдания путем мучения с целью наказания потерпевшего за действия, совершенные им, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщается, судебное разбирательство уголовного производства продолжается.