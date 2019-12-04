Убийство подростка в Прилуках: сегодня должны обнародовать результаты экспертизы (видео)

Родители погибшего парня надеются, что эта экспертиза докажет, что их сына убили. Результаты уже готовы.

4 декабря в Прилуках должны обнародовать результаты независимой судмедэкспертизы по гибели 14-летнего Дениса Чаленко. По крайней мере, такое на прошлой неделе анонсировал глава местной полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Родители погибшего парня надеются, что эта экспертиза докажет, что их сына убили. Результаты уже готовы.

Ознакомиться с результатами в Киев отца пригласил следователь. Однако, когда мужчина приехал, встречу отменили. В полиции от комментариев отказались.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках.

По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Ученик 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.

В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в Главное следственное управление Нацполиции, а также изменили руководителя Прилукскго отдела полиции.