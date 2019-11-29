Отец убитого в Прилуках 14-летнего парня приехал в ГБР (видео)

Статью, по которой расследуется дело, переквалифицировали на "умышленное убийство".

Требовать от ГБР взяться за дело и наказать некомпетентных полицейских собираются родители погибшего месяц назад в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко.

Его папа приехал в Киев и сейчас вместе с адвокатом находится в ГБР, чтобы здесь начать расследование деятельности прилуцкой и черниговской полиции, говорится в сюжете ТСН.

Накануне вечером, за месяц со дня смерти Дениса, статью, по которой расследуется дело, переквалифицировали на "умышленное убийство".

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках.

По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Ученик 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.

В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в Главное следственное управление Нацполиции, а также изменили руководителя Прилукскго отдела полиции.