Забили битой ради развлечения: суд подтвердил приговор несовершеннолетней за жестокое убийство

Суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб стороне защиты осужденных, признав их доводы безосновательными.

Верховный суд Украины подтвердил приговор несовершеннолетнее за совершенное ею убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что преступление было совершено еще летом 2014 года на Тернопольщине.

Читайте такжеНа Донбассе зверски убили ветерана АТО, тело нашли в канаве«Двое человек – 22-летний парень и 17-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради развлечения, беспричинно, из хулиганских побуждений нанесли прохожему множественные удары кулаками и ногами в лицо и голову. Сбив потерпевшего с ног, несовершеннолетняя продолжила наносить ему телесные повреждения бейсбольной битой, от чего потерпевший скончался на месте. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили возле остановки общественного транспорта в микрорайоне «Дружба», – напомнили в прокуратуре.

Сообщается, что, несмотря на отрицание указанными лицами своей вины, судами первой и апелляционной инстанций они признаны виновными в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев взрослому и 11 лет 6 месяцев – несовершеннолетней.

Верховный суд согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении кассационных жалоб стороне защиты осужденных, признал безосновательными доводы осужденных, в том числе и о суровости назначенного им наказания.

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