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Сорвали контрольные: в Днепре "заминировали" сразу три школы (видео)

13:17, 26 ноября 2019
Происшествия
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Взрывотехники обследуют школы / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Детей сразу вывели на улицу. Некоторых с разрешения родителей отправили домой. С остальными остаются учителя.

Сейчас взрывотехники обследуют школы. Пока никаких опасных приборов не нашли. Директора школ не исключают, что таким образом ученики просто хотели сорвать контрольные работы, которые планировалось провести именно сегодня.

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Теги: #Днипро#заминированиепогода в Днепре