Сорвали контрольные: в Днепре "заминировали" сразу три школы (видео)

Сегодня ученики этих школ должны были писать контрольные работы

Сразу три школы "заминировали" в Днепре. Сообщения о взрывчатке поступили учебным заведениям около девяти утра по электронной почте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Детей сразу вывели на улицу. Некоторых с разрешения родителей отправили домой. С остальными остаются учителя.

Сейчас взрывотехники обследуют школы. Пока никаких опасных приборов не нашли. Директора школ не исключают, что таким образом ученики просто хотели сорвать контрольные работы, которые планировалось провести именно сегодня.