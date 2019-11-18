В Днепре девочка рассекла лицо об торчащую пружину в игровом центре (фото)
В одном из игровых центров Днепра девочка рассекла лицо об оголенную пружину.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице паблика «Днепр оперативный».
Отмечается, что инцидент произошел в батутной зоне «Правда Парк».
Читайте такжеИздевательства в приюте Одессы: полиция уволила копа, который наказывал беглых детей пинками«Родители Днепра взволнованы безопасностью детских игровых центров, которые функционируют в городе… Как сообщают очевидцы, на днях в этом игровом комплексе пострадала девочка, которая рассекла лицо об оголенную пружину, торчащую острой стороной вверх», – говорится в сообщении.
Владельцев и администраторов детских развлекательных центров Днепра попросили проверить техническое состояние игровых зон.
Ранее УНИАН сообщал о смертельной опасности аспирина для детей.