Количество раненых в результате взрывов в Балаклее увеличилось – Генштаб

Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в результате взрывов в районе военного склада в Балаклее Харьковской области увеличилось.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, двое военнослужащих-саперов погибли, еще пятеро военнослужащих-саперов получили ранения.

Отмечается, что один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, один – средней степени тяжести, трое – легкой степени тяжести.

Читайте такжеВзрывы в Балаклее: у одного из пострадавших военных обожжено 60% тела«Раненным военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь. На место чрезвычайного происшествия отбыла оперативная группа Генерального штаба во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах и представители правоохранительных органов по выяснению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее Харьковской области прозвучало около 20 взрывов. В Генштабе ВСУ объяснили, что на указанной местности работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы. Говорилось, что ситуация контролируется и не представляет угрозы для местных жителей.

Однако, позже стало известно, что в результате взрывов двое военных погибли, еще четверо получили ранения.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как халатное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса).