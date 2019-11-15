Одесские "Бонни и Клайд" напали на парковщика с игрушечным Ак-47

По данным полиции, конфликт произошел из-за парковочного места.

В Приморском районе Одессы мужчина и женщина напали на парковщика с игрушечным автоматом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вечером 14 ноября инспекторы полиции получили информацию о нападении на одного из рабочих парковки на улице Сегедской.

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«Сообщили, что неизвестные женщина и мужчина начали забрызгивать глаза парковщику слезоточивым газом из баллончика, а у женщины в руках – автомат Калашникова-47, и она угрожает убить парковщика», - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось впоследствии, автомат оказался игрушечным – при попытке ударить потерпевшего прикладом, он переломился на две части.

«Пострадавший и свидетели происшествия сильно испугались, так как поверили в реальность огнестрельного оружия», - подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, действия нарушителей подпадают под ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Вчера патрульные задержали мужчину и женщину, а на место вызвали следователей, которые устанавливали обстоятельства случившегося.

Как уточнили УНИАН в Приморском отделе полиции, конфликт произошел из-за парковочного места.

«Во время ссоры мужчина применил газовый баллончик, а женщина «схватилась за автомат», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в киевском троллейбусе молодчики бросились с ножами на пассажиров, которые сделали им замечание за громкую брань.