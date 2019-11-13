В пригороде Одессы на трассе нашли тело молодого мужчины

Предполагается, что мужчину, которому на вид 25-30 лет, мог сбить грузовик.

В пригороде Одессы возле Клеверного моста обнаружен мертвый мужчина.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, неизвестного, на теле которого имеются следы значительных травм, обнаружили сегодня в 01.30 возле Клеверного моста.

Вероятно, мужчину, которому на вид 25-30 лет, мог сбить грузовик.

«Следственно-оперативной группой по расследованию дорожно-транспортных происшествий предварительно установлено, что погибший мог получить травмы, несовместимые с жизнью, от удара грузовика», - сообщили в главке.

По данному факту начато производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством").

«Однако окончательное решение по производству будет принято после получения выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти», - отметили в управлении.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и обстоятельства смерти указанного мужчины, найденного на трассе «Одесса-Киев». Полицейские также просят откликнуться возможных очевидцев происшествия.