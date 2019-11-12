На Житомирщине двое бизнесменов незаконно экспортировали лес в ЕС

Злоумышленники успели вывезти за границу лесоматериалов на более 14 миллионов гривень.

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное хищение лесоматериалов с последующим экспортом переработанной древесины в страны ЕС.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

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По ее словам, незаконную схему организовали двое жителей города Новоград-Волынский. Один из них скупал в государственных и коммунальных лесхозах региона неучтенную древесину, а его компаньон - владелец деревоперерабатывающего предприятия - отвечал за производство древесного угля. Лесоматериалы дельцы легализовали через ряд предприятий, оформленных на бездомных, а готовую продукцию экспортировали в Европу.

По предварительным оценкам, за время функционирования схемы злоумышленники успели вывезти за границу продукции на более 14 млн грн.

Сегодня в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели 15 обысков по местам регистрации задействованных в сделке фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и жилье фигурантов дела. Были изъяты неучтенные лесоматериалы, готовая продукция, транспортные средства и документация.

Продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к схеме должностных лиц лесной отрасли региона.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры во время масштабной вырубки леса задержали преступную группировку.l