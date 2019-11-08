В Харьковской области задержали группу лиц во время масштабной вырубки леса (фото)

Группа специализировалась на ценных породах деревьев.

Сотрудники СБУ совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры во время масштабной вырубки леса задержали преступное формирование.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, пять человек во главе с одним из предпринимателей Харькова, в течение 2019 осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области. Группа имела профессиональное оборудование и осуществляла вырубку только ценных пород деревьев дубов и ясеней.

По данным досудебного следствия, незаконно вырубленная древесина реализовывалась на территории Харькова. Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму более 5 млн грн.

Участники группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время задержания двое участников группы пытались скрыться, но безуспешно.

Во время обыска по месту жительства у одного из фигурантов правоохранители обнаружили два пистолета и гранату.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области должностные лица ГП "Красноградское лесное хозяйство" вырубали лес на сумму более 6 млн гривен.

По словам правоохранителей, на территории Наталинского лесничества незаконно вырублено 193 дерева, чем нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн. На территории Зачепиловского лесничества вырублено 247 деревьев, ущерб – на 1,3 млн грн. На территории Староверовского лесничества вырублено 225 деревьев, государству нанесен ущерб на сумму 2,6 млн грн.