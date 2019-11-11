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В Одессе вандалы в балаклавах разбили памятную доску погибшему активисту (фото)

15:23, 11 ноября 2019
Происшествия
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Доска была установлена на центральной улице города – Дерибасовской / radiosvoboda.org

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста и оставили записку с угрозамиДоску установили неподалеку от места убийства – 2 мая Иванов умер первым, причина – огнестрельное ранение. Активист был представителем «Правого сектора» в Одессе.

Как рассказала одесская активистка Алена Балаба, доску разбивали пятеро людей в балаклавах. За нападением наблюдали охранники Греческого консульства, которое расположено в нескольких десятках метров. Доска была установлена на центральной улице города – Дерибасовской.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве вандалы облили краской памятный знак погибшим защитникам Украины.

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Теги: #Одесса#вандалыпогода в Одессе