В Харькове пьяный на Mercedes протаранил сразу три машины
11:40, 11 ноября 2019Происшествия
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ДТП произошло из-за нарушения водителем Mercedes правил дорожного движения.
Водитель Mercedes спровоцировал ДТП в Харькове / фото: патрульная полиция Харьковщины
В Харькове водитель автомобиля Mercedes нарушил правила дорожного движения и столкнулся с тремя другими машинами.
Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области.
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Отмечается, что авария произошла 10 ноября в 20:00 на перекрестке улиц Сумской и Веснина. Mercedes, в частности, столкнулся с Daewoo, Opel и Hyundai.
У водителя Mercedes обнаружили признаки алкогольного опьянения, от прохождения осмотра он отказался.
Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали полицейского за совершение разбойного нападения. Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами.
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