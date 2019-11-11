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В Харькове пьяный на Mercedes протаранил сразу три машины

11:40, 11 ноября 2019
Происшествия
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Водитель Mercedes спровоцировал ДТП в Харькове / фото: патрульная полиция Харьковщины

Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области.

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Отмечается, что авария произошла 10 ноября в 20:00 на перекрестке улиц Сумской и Веснина. Mercedes, в частности, столкнулся с Daewoo, Opel и Hyundai.

У водителя Mercedes обнаружили признаки алкогольного опьянения, от прохождения осмотра он отказался.

Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали полицейского за совершение разбойного нападения. Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами.

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Теги: #ДТП#Харьковпогода в Харькове