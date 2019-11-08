ФСБ пыталась завербовать жителя Черниговской области, который приехал к родственникам в Россию (видео)

Мужчина ездил в гости к родственникам и под давлением подписал обязательство о сотрудничестве с ФСБ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами России.

Об этом сообщили в пресс-группе СБУ в Черниговской области.

Согласно информации, житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области во время поездки в Россию к родственникам попал в поле зрения ФСБ. Представители спецслужбы страны-агрессора, используя угрозы и шантаж, привлекли мужчину к негласному сотрудничеству.

«Они заставили жителя Черниговской области подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные мужчина должен был при следующих поездках в Россию.

«Однако понимая противоправность такого сотрудничества и его негативные последствия, по возвращении домой украинец обратился в Службу безопасности Украины. Он дал показания об обстоятельствах вербовки и отработанных ему разведывательных задачах. Это дело рассматривалось в суде», - отметили в пресс-группе.

По информации СБУ, учитывая, что мужчина не выполнил преступного задания иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, на этой неделе суд удовлетворил ходатайство органов прокуратуры освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.