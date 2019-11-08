Подрыв "Мерседеса" в Киеве: раненые до сих пор в тяжелом состоянии (видео)

Поиски подрывника продолжаются.

Раненые в результате подрыва «Мерседеса» 6 ноября на окраине Киева до сих пор находятся в тяжелом состоянии в одной из частных клиник.

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Розыск мотоциклиста, который подорвал автомобиль, продолжается. Как сообщалось, он подъехал к авто, остановился на повороте, и положил что-то на крышу, а уже через мгновение машина взорвалась. Погиб 40-летний сотрудник Госслужбы охраны. Еще двое пассажиров выжили, но ранены. Это владелец автомобиля бизнесмен Игорь Сало и его охранник.

Полиция связывает инцидент именно с профессиональной деятельностью Сало. Он владеет фармацевтическими компаниями, а также с рейдерскими скандалами и торговлей с оккупированными территориями Донбасса.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го «Мерседеса», после чего через несколько секунд произошел мощный взрыв. Как выяснилось, было совершено покушение на бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало.