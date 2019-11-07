Рейдерство, "угольные схемы" и связь с РФ: что известно о директоре фармкомпании, авто которого взорвали в Киеве

По информации СМИ, было совершено покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало.

Игорь Сало, на которого, по информации СМИ, вечером 6 ноября было совершено покушение в Киеве, не отличается публичностью, информации о нем в прессе немного и вся она преимущественно имеет негативный контекст.

Известно, что Игорь Сало родился в небольшом селе Балаклея в Харьковской области, закончил Харьковский фармацевтический институт.

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В ряде публикаций сообщается о десятках «отжатых» Игорем Сало предприятий и попытках рейдерских атак. Среди таких – попытка рейдерства на завод «Индар», занимающийся производством инсулина, витаминный завод, агрохолдинг. Также имеются сведения о «строительном кидалове» со стороны Игоря Сало, заказных убийствах и коррупционных «угольных» схемах.

Некоторые издания заявляют о наличии у Сало 8 паспортов, которые он использовал для того, чтобы скрываться от преследований обиженных бизнесменов в других странах.

Кроме того, Игоря Сало подозревают в связях с российским бизнесом и спецслужбами, а также «нечистыми на руку» бывшими нардепами и другими политиками.

Известно также, что Сало привлекал внимание сотрудников НАБУ и СБУ, однако до серьезного уголовного преследования дело так и не дошло. В частности, как сообщают некоторые СМИ, на Игоря Сало были заведены дела касательно «теневой» торговли углем, что закупался по завышенной цене в оккупированных районах Донбасса, после чего поставлялся в Украину через российские таможенные пункты.

Сообщается, что Игорь Сало «благодаря» таким схемам получал немалые прибыли.

Как сообщал УНИАН, вечером, 6 ноября на выезде из Киева на Житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го «Мерседеса», и через несколько секунд произошел мощный взрыв. В результате погиб человек, находившийся в машине, еще два человека - в тяжелом состоянии. Также задело маршрутку, ехавшую рядом.

По предварительной информации, было совершено покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Но погиб не он, а его охранник.