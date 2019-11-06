Прорыв теплотрассы в Киеве: что изменилось за ночь (фото, видео)

Аварийные бригады планируют работать круглые сутки.

Проезд на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели в Киеве, где 5 ноября прорвало теплосеть, перекрыли, теперь здесь передвигаются только экскаваторы.

Читайте такжеДорога в кипятке: коммунальщики устранят аварию на киевской улице в течение суток (фото, видео)Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что после того, как два автомобиля достали из огромных ям, к работе приступили аварийные бригады. Один квартал улицы Саксаганского закрыли для проезда автомобилей и начали разбирать поврежденные коммуникации.

По словам коммунальщиков, работы продлятся минимум трое суток, а точной даты, когда улицу откроют полностью, они скромно не называют.

«Бригады будут работать круглые сутки вплоть до устранения всех последствий случившегося. Патрульные рассказывают водителям маршруты объезда аварийного участка», – говорится в сообщении.

Как ранее сообща УНИАН, в КГГА пообещали как можно быстрее залатать провал в дороге на пересечении Саксаганского и Шота Руставели.