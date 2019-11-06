Прорыв теплосети в центре Киева: в КГГА обещают как можно быстрее залатать провал в дороге

Тем временем горожане страдают из-за пробок, которые возникают из-за инцидента.

В Киеве после прорыва трубы, который произошел накануне, раскопали почти по всей длине улицу Саксаганского. Все это, по словам ремонтников, аварийный участок.

Об этом сообщает ТСН.

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Коммунальщики частично копают землю вручную, поскольку под землей проходят высоковольтные кабели, и оперировать экскаватором опасно.

Они отмечают, что постараются починить пропасть за два дня. Все вокруг дома перевели на резервные линии, поэтому проблем с отоплением или подачей воды нет.

"Сейчас дома с теплом, они переключены на другую сеть. Единственная серьезная проблема – это с трафиком. Поэтому работаем круглосуточно, как можно быстрее надо выполнить работы, ориентировочно срок окончания – пятница", – рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В часы пик в районе улиц Саксаганского и Шота Руставели большие пробки, движение общественного транспорта пустили в объезд аварийного участка.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть. В результате инцидента потоки горячей воды хлынули на проезжую часть. В яму, что образовалась посреди проезжей части, попали два автомобиля.