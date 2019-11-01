Николаевец пытался вывезти в Россию детали российских военных кораблей

Рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более1,5 млн грн.

Сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины разоблачили жителя Николаева, который пытался незаконно переправить в Россию комплектующие к военным кораблям.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планирует незаконно переправить детали, которые используются при ремонте и техническом обслуживании двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов, рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более 1,5 млн грн.

Во время обыска по месту жительства организатора сделки обнаружены флэш-накопители, компьютерная техника, содержащие переписку с заказчиками из России.

В рамках уголовного производства по факту нарушения режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, проводятся следственные действия.

Ранее украинки пытались вывезти в Польшу корабельную зенитную пушку под видом гидравлического элемента.