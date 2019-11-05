Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: инспектору полиции объявили подозрение

По словам директора ГБР, оружие, из которого убили мальчика, так и не нашли.

По делу гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на Киевщине инспектору полиции сегодня объявлено подозрение в убийстве по неосторожности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

«Сегодня инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности», – сказал он.

По словам Трубы, инспектор полиции стрелял по мишени, расположенной перед лесополосой, и не видел домов, которые находились за ней, а также не видел детей.

Читайте такжеВ ГБР рассказали, когда завершат следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова«Но он осознавал, что он стреляет из огнестрельного оружия. Он осознавал, что он нарушает закон, и он мог предположить, что в результате его действий могли пострадать другие люди», – подчеркнул директор ГБР и напомнил, что расстояние между инспектором и мальчиком была 80 метров.

По словам Трубы, мальчика доставили в районную больницу в 16:00, но врачи обнаружили пулю только в 23:30.

«Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться, в том числе и в ночных заведениях», – сказал он.

Также Труба добавил, что оружие, из которого убили Кирилла, так и не нашли.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела.