В центре Ривне ночью горел ресторан, пострадал охранник (видео)

Охранник ресторана самостоятельно пытался потушить пожар. Его госпитализировали.

В центре Ривне ночью горел ресторан «Лион», расположенный в центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, информацию о пожаре спасатели получили 5 ноября в 02:35. На момент прибытия огнеборцев к месту происшествия огнем была охвачена часть крыши. Пожар удалось полностью ликвидировать в 05:20.

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В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 100 кв. м и повреждено перекрытие на площади 50 кв. м.

«После ликвидации пожара от работников скорой медицинской помощи спасатели получили информацию, что во время самостоятельного тушения еще до прибытия подразделений ГСЧС получил ожоги лица, верхних конечностей I-II степеней и был госпитализирован в Ривненскую областную клиническую больницу охранник ресторана», - отметили в пресс-службе.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, по факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. На месте происшествия работают правоохранители. «Полицейские в помещении мангальной зоны обнаружили остатки автомобильных шин с резким запахом горюче-смазочных материалов», - сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщал УНИАН, 8 августа на автодороге «Киев-Чоп» недалеко от города Корец в результате ДТП погиб владелец футбольного клуба «Малинск» Анатолий Онищук. Погибший также руководил рестораном «Лион».